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Adıyaman’da aranan 53 kişi yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı

Adıyaman’da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11’i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman’da aranan 53 kişi yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, 6’sı hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 53 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 11 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Operasyonlarda, 1 adet sentetik ecza hapı, 26,44 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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