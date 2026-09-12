Adıyaman'da bağ bozumu şenlikleri başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bağ bozumu şenlikleri Belören Beldesi’nde başladı. Bu şenlikler, peygamber üzümünü tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca geleneksel tarım kültürünü gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

Şenliklere Adıyaman Valisi Abdullah Küçük katıldı. Vali Küçük, üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Asmalardan üzüm keserek hasada eşlik etti. Üreticilerin emeklerine dikkat çekildi.

Vali Küçük, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi. Kurutmalık ve pekmez yapımında kullanılan üzümlerin süreci hakkında bilgi aldı. Peygamber üzümünün hasadı dolayısıyla bu etkinlik önem taşıyor.

Bağ bozumu şenlikleri, yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu bağlamda, üzüm yetiştiriciliği gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA