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Adıyaman'da bağ bozumu şenlikleri başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geleneksel bağ bozumu şenlikleri başladı. Bu etkinlik, yöreye özgü peygamber üzümünü tanıtmayı amaçlıyor.

Adıyaman'da bağ bozumu şenlikleri başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bağ bozumu şenlikleri Belören Beldesi’nde başladı. Bu şenlikler, peygamber üzümünü tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca geleneksel tarım kültürünü gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

Adıyaman da bağ bozumu şenlikleri başladı 1

Şenliklere Adıyaman Valisi Abdullah Küçük katıldı. Vali Küçük, üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Asmalardan üzüm keserek hasada eşlik etti. Üreticilerin emeklerine dikkat çekildi.

Adıyaman da bağ bozumu şenlikleri başladı 2

Vali Küçük, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi. Kurutmalık ve pekmez yapımında kullanılan üzümlerin süreci hakkında bilgi aldı. Peygamber üzümünün hasadı dolayısıyla bu etkinlik önem taşıyor.

Adıyaman da bağ bozumu şenlikleri başladı 3

Bağ bozumu şenlikleri, yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu bağlamda, üzüm yetiştiriciliği gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Adıyaman da bağ bozumu şenlikleri başladı 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı Bağ bozumu tarım
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