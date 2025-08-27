HABER

Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Besni ilçesinde meydana gelen kazada, H.G. idaresindeki otomobil ile N.M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü N.M. ile araçlarda bulunan N.G., B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar kontrol amaçlı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

