Adli koordinasyon toplantısında adli soruşturmalar süreci konuşuldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında, Düzce Adliyesi’nde düzenlenen ‘Adli Koordinasyon’ toplantısına Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, müracaat bürosu Cumhuriyet Savcıları, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı doktorları, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi doktorları ve sağlık personelleri katıldı.

Toplantıda Düzce Adliyesi tarafından yürütülen adli soruşturmalarda dikkat etmesi gereken konular konuşulurken, soruşturmaların hızlı ve adil yürümesi için tüm birimlerin dikkat etmesi gerekenler hakkında da bilgiler verildi.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır