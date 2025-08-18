HABER

Adli sicil kaydı nereden alınır? 2025 adli sicil kaydı alma

Halk arasındaki adı ile sabıka kaydı olarak bilinen belge resmi bir belgedir ve adli sicil kaydı olarak ifade edilmektedir. Adli sicil kaydı çeşitli durumlara bağlı olarak gerekli olabilir. Vatandaşlar, kendilerine ait adli sicil kayıtlarına ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden ulaşabilmektedir.

Ferhan Petek

  • Adli sicil kaydı nereden alınır?
  • 2025 adli sicil kaydı alma işlemi nasıl yapılır?

Sabıka kaydı ya da adli sicil kaydı, vatandaşların Türk mahkemelerinde ya da çeşitli ülkelerin mahkemelerinde kesinleşmiş olan ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararları olan Türk vatandaşlarıyla, Türkiye’de suç işlemiş olan kişilere ait tüm adli sicil kayıtlarına barındıran resmi bir belgedir. Mevcut kayıtların tutulması, düzenlenmesi, düzenli olarak güncellenmesi ve online sistemler ile mahalli adli sicillere ulaştırılabilmesi görevi merkezi adli sicil sorumluluğundadır.

Kullanım amacı ve verilecekleri kurum ya da kuruluş belirtilerek adli sicil kayıtlarına ulaşılabilir. Talepler vatandaşlar tarafından yazılı olarak gerçekleştirilir ve kişi sadece kendine ait olan adli sicil kaydına ulaşabilir.

Günümüzde birçok işlem gibi resmi işlemler de internet üzerinden yapılabilmektedir. Çeşitli dosya takipleri, mahkeme durumları, dilekçeler, tüm devlet kurumlarından talep edilecek belgeler gibi birçok durum internet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi de vatandaşların resmi işlemlerini internet üzerinden yapabilmesini ve zamandan kazanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Devletin bir hizmeti olan e-Devlet portalı tüm resmi kurum ve kuruluşların uygulamalarını ve internet sitelerini tek bir portalda toplamaktadır.

Adli sicil kaydı nereden alınır?

Adli sicil kaydı genel olarak işe girerken istenen belgelerden biridir. Ancak farklı durumlara göre de devlet kurumları ya da özel firmalar tarafından vatandaşlardan talep edilmesi gerekebilir. Bu tür durumlarda vatandaşlar kendi adli sicil kayıtlarına ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar üzerinden ulaşabilmektedir. Halk arasındaki adı ile sabıka kaydı şu kurumlardan ve yollardan şahsen ya da internet üzerinden alınabilmektedir:

  • E-Devlet portalı aracılığı ile
  • Yurt dışında alınacaksa konsolosluklardan ya da elçiliklerden
  • Cumhuriyet başsavcılıklarından
  • Adli sicil ve istatistik genel müdürlüklerinden
  • Kaymakamlıklardan

2025 adli sicil kaydı alma işlemi nasıl yapılır?

Birçok resmi belge gibi adli sicil kaydı da e-Devlet portalı üzerinden alınabilmektedir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bilginin ne için gerektiği ve hangi kuruma verileceği gibi bilgileri doğru girmek de bu noktalar arasında yer almaktadır. Talep edilen belgenin geçerli olabilmesi için ise sorgulama işleminin ardından dosya işlemin yapıldığı cihaza indirilmeli ya da çıktısı alınmalıdır. Belge özel kurumlar ya da devlete ait kurumlar için alınabilir.

E-Devlet üzerinden adli sicil belgesi alınacaksa önde e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılmalıdır. Ardından açılan ana sayfadaki sorgulama kısmına "adli sicil kaydı" yazılır ve ilerlenerek belgeye ulaşılır. Bunun dışında adliyeden de direkt giderek adli sicil kaydı alabilmek mümkün olmaktadır.

