Adli tatil sona erdi, yeni yargı yılı başlıyor: Adalette hız ve verimlilik hedefleri ön planda...

Adli tatil sona erdi ve 2025-2026 adli yılı, 1 Eylül'de Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek törenle resmen başladı. Anıtkabir ziyareti ile başlayan tören, yargı mensuplarını bir araya getirdi. Bu yıl, yargı sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirildiği bir dönem olacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, yeni adli yıl mesajında adaletin daha hızlı, daha etkin ve herkes için erişilebilir hale gelmesi için adımlar atıldığını vurguladı.

YENİ YARGI YILI BAŞLADI

Kuloğlu, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un tensipleriyle yargıda yeni bir dönemin başladığını belirterek, davaların makul sürede sonuçlanması için kararlı adımlar atılacağını, hakim adaylarının kura öncesinde hukuk veya ceza alanında tercihte bulunabileceğini, kura ile yetki kararnamesinin tek adımda birleştirileceğini ve genel ile mazeret kararnamelerinde atama ve yetkinin aynı anda yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemelerle hakimlerin iş yükünün azaltılması ve adaletin daha hızlı tecelli etmesi hedefleniyor.

ADLİ TATİL SÜRESİNCE DEVAM EDEN DAVALAR

Adli tatil süresince adliyelerde nöbetçi mahkemeler, tutuklu dosyaları ve acil nitelikteki davalara bakmaya devam etti. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Adli tatil boyunca görülen davalar arasında ihtiyati tedbir, nafaka, velayet, soybağı, iş davaları, iflas ve konkordato gibi ivedi işlemler yer aldı. Diğer davalar ise yeni adli yıla ertelendi.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği bazı önemli davalar da yeniden gündeme gelecek. Medyascope'un haberine göre, sahte diploma skandalına ilişkin dava Ankara’da 12 Eylül’de görülecek. CHP’nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davaya ise 15 Eylül’de devam edilecek.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca düzenlenen adli tatil, yargı sisteminin yaz aylarında dinlenme ve yenilenme dönemi olarak büyük önem taşıyor. Bu süreç, hakim, savcı, avukat ve dava süreçlerini takip eden vatandaşlar için bir nefes alma imkanı sunarken, yargı sisteminin daha verimli çalışmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

2025-2026 adli yılı, yargıda yapılan reformlarla adaletin hızlandırılması ve verimliliğin artırılması hedefleriyle başlıyor. HSK'nın aldığı kararlar ve önemli davaların yeniden gündeme gelmesiyle, yargı camiası yoğun bir döneme giriyor. Adalet arayışında olan vatandaşlar için bu yeni dönem, umut ve beklentileri de beraberinde getiriyor.