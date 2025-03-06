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AFAD’dan Erzurum'da ‘2025 Kış Saha Tatbikatı’

06.03.2025 15:12
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde, AFAD Başkanlığı koordinesinde '2025 Kış Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Hamza Pehlivan'ın da izlediği tatbikatta 833 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA, 8 dron ve 2 K9 köpek timi katıldı.

AFAD’dan Erzurum'da ‘2025 Kış Saha Tatbikatı’

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'ndeki tatbikatı, AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve çok sayıda davetli izledi. Tatbikatta 10 ilden AFAD ekibi ile 'Türkiye Afet Müdahale Planı'na dahil toplam 767 kişi katıldı. AFAD Başkanlığı koordinesinde yapılan 2025 Kış Saha Tatbikatında, kış şartlarında meydana gelen afet ve acil durum olaylarına karşı il ve bölgesel imkanların etkin bir şekilde kullanılması ve kamu ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Afet M üdahale Planı çalışma grupları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Konaklı Kayak Merkezi'ndeki tatbikatta senaryo gereği dağda yürüyüş yapan 10 kişilik grubun üzerine çığ düştü. 5 kişi çığ altında kalırken, kurtulanlardan biri cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. AFAD, Konaklı Kayak Merkezi'ndeki ekibi olay yerine sevk etti. Tatbikat; çığ altında kalanların araması, elektrik kesintisi sonucu telesiyejde mahsur kalanları kurtarılması, mahsur kalma operasyonları, eğimli arazide kurtarma, tur kayağı ile intikal, kar üstü araçlar ile müdahale, helikopterle malzeme nakli, helikopterle teleferikten kurtarma, buz tutan gölde kayıp arama, helikopterle yaralı tahliyesi, insansız hava araçlarıyla keşif (BAHA), kar üstü araçların kullanımı, trafik kazasına müdahale, çatı çökmesi sonucu enkaza müdahale ve yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle son buldu.

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Tatbikata, Erzurum, Van, Diyarbakır, Rize, Sivas, Erzincan, Mersin, Kars, Mardin ve Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından olmak üzere toplam 833 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA, 8 dron ve 2 K9 köpek tipi katıldı. Tatbikata EİT üyesi 10 ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 10, Kırgızistan'dan 2, Pakistan'dan 1, Afganistan 1, ECO delegasyon 3 ve Türkmenistan'dan 1 kişi de izleyici olarak katıldı. Tatbikata çok sayıda kurum ve kuruluş destek verirken arama kurtarma ekibi olarak AFAD, JAK, PAK, EBB İTFAİYE, CEKUT, ERAKUT ANDA ve EJDER 3200 yer aldı.

‘FARKLI AFET TÜRLERİNİ YAŞIYORUZ’

Tatbikat sonrası bir değerlendirmede bulunan AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, şunları söyledi:

"Bu tatbikatı icra eden bütün ekiplerimizi personelimizi A'dan Z'ye görev alan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Güzel bir tatbikat oldu. Başarılı bir tatbikat oldu. Malumunuz dünya ve ülkemiz çeşitli afetlere maruz kalıyor. Coğrafi şartlardaki değişkenlikler, meteorolojik şartlardaki değişkenlikler çeşitli afet türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemizde afetlerin yoğun yaşandığı ülkelerden dünya üzerindeki ülkelerden birisi ve bölgeden bölgeye illerden illere farklı afet türlerini yaşıyoruz. Bu afet türlerine yönelik hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bu hazırlıkları ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız koordine ediyor. Organize ediyor. Türkiye Afet Müdahale Planlarımız (TAMP) var. Yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler ve yapılan öngörüler, planlamalar çerçevesinde TAMP planları hem ülke hem il düzeyinde gerçekleştiriliyor. TAMP planları içerisinde 25 afet çalışma grubu var ülke düzeyinde, ulusal düzeyde. İller düzeyinde 23 çalışma grubu var. Ayrıca ana destek ortaklarımız ve destek gruplarımız, ana çalışma gruplarımız var. Bu gruplar içerisinde bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin kurum kuruluşları sivil toplum kuruluşları yer alıyor" dedi.

REFLEKSLERİNİ ÖLÇTÜK

AFAD Başkanlığı olarak bir görevlerinin de afetlere hazırlıklı olunmasını sağlamak olduğunu belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

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"Bu konuda kurum ve kuruluşları koordine etmek ve risk azaltma planları çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Bugün olduğu gibi bütün bu planların tatbik edilmesini, plan dahilinde görevli, sorumlu kurum kuruşların reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz. Bugün bunu yaptık. Geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdik. Erzurum iklimi itibariyle yoğun kar yağışının olduğu bir vilayetimiz. Dolayısıyla kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda malumunuz çığ düşme riski oluşuyor. Yolların kapanması, buzlanma, elektrik hatlarının, iletişim hatlarının kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Tatbikat senaryosu içinde yoğun kış şartları olan bir ilde çığ düşmesi gerçekleştiğinde neler yapılması gerektiğini uygulamalı bir şekilde gördük. Öncelikle çığ altında kalan insanların K9 timi, teknik cihazlar, sonda yöntemiyle bulunması, arama kurtarma çalışmasının yapılması. Teleferik, telesiyej sistemlerinde mahsur kalanların gerek hava unsurlarıyla gerekse o sisteme yerden ilgili ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kurtarma çalışmasının bir aşaması da tıbbi müdahale yapılması. O da gene tatbikat çerçevesinde gerçekleştirildi. Tahliyelerin yapılması sağlandı. Bu tatbikatımızın merkezi Konaklı olmakla birlikte 7 ilçemizde de tatbikatın değişik şekilde uygulanmasını gerçekleştirdik. Kapanan yolların açılması, göllerde buzlanma nedeniyle mahsur kalanların kurtarılması, tıbbi müdahale yapılması, elektrik, iletişim hatlarının onarımlarının sağlanması gibi bir afet anında karşılaşılacak olumsuzlukların bertarafına yönelik en ince detayına kadar planlandığı şekliyle tatbiki gerçekleştirildi. Bu kış tatbikatına 833 personel iştirak etti. 161 araç görev aldı, 4 helikopter görevlendirilmişti. 1 İHA, 8 dron, 2 K9 timi görev aldı. Erzurum'da bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

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Afetlerin dünyanın ve ülkemizin bir gerçeği olduğunu ifade eden Pehlivan, "En büyük duamız, temennimiz afetlerin yaşanmaması. Ama şunu da biliyoruz ki dünyanın gerçeği ülkemizin de gerçeği afetler yaşanıyor. Biz hazırlıklı olmak durumundayız, zorundayız" dedi.

Başkan Pehlivan'ın konuşmasının ardından protokol ve tatbikata katılanlar hatıra fotoğrafı çekildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum afad
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