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AFAD duyurdu! Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Melih Kadir Yılmaz

AFAD verilerine göre saat 14:06'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 137.45 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem yerin 19.87 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD duyurdu! Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 1

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 9.4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD duyurdu! Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 2

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Datça Kaymakamlığından depremin ardından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem ile ilçemizde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı yapılan ilk incelemelerle belirlenmiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Datça afad
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