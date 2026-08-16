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Aydın'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Şirindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyköy yönünden İncirliova istikametine seyreden O.Ç. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, iddiaya göre yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

AYDIN'DA FECİ KAZA

Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü O.Ç. ile araçta bulunan Okan Okkuşcu (31), N.S. (15), A.C. (5) ve G.C. (3) yaralandı.

Aydın da araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı 1

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Okan Okkuşçu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okkuşçu'nun Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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