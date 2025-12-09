HABER

AFAD duyurdu, Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den tedirgin eden açıklama: "Yeri tehlikeli"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Tunceli'de saat 15:34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tedirgin eden bir açıklama yaptı. Görür, "Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var" dedi.

AFAD'ın verilerine göre Tunceli'de saat 15:34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pülümür olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olara duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 2,6 kilometre olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bölgeden gelen ilk bilgilere göre şimdiye kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sarsıntının yerine dikkat çekti. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

"DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ, TETİKLEME OLASILIĞI VAR"

"Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun"

