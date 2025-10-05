AFAD’dan çadır kurma eğitimi

Bartın’da AFAD uzmanları tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın Müdürlüğü uzman personeli tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerine çadır kurma eğitimi verildi. Eğitimde çadırın kurulma aşamaları tek tek anlatılmasının ardından jandarmalar ile birlikte uygulamalı olarak çadır kurulumu yapıldı.

Ayrıca eğitimde en hızlı ve doğru çadır kurulumunun püf noktaları da anlatıldı.

(İHA)