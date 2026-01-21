HABER

AFAD’dan çığ uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada, dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması, yetkili kurumların uyarı ve bilgilendirmelerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
afad
