AFAD’dan çığ uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar örtüsünü olumsuz etkilediği, özellikle yüksek rakımlı ve eğimli bölgelerde çığ riskinin arttığı belirtildi. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Açıklamada, dağlık ve riskli alanlarda gereksiz hareketlilikten kaçınılması, yetkili kurumların uyarı ve bilgilendirmelerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA