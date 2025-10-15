HABER

Afganistan’da tanker patlaması: 5 ölü, 35 yaralı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki patlamaya akaryakıt yüklü tankerin neden olduğunu doğrularken, patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki patlamanın Pakistan saldırısı olmadığını belirterek, patlamanın akaryakıt yüklü tankerin neden olduğunu doğruladı. Sivil toplum kuruluşu EMERGENCY Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Panic, 5’i ölü olmak üzere 40 kişinin Kabil'deki EMERGENCY Cerrahi Merkezi'ne getirildiğini belirterek, "Yaralılarla dolu ambulanslar almaya başladık ve hastanemizden birkaç kilometre uzakta patlamalar olduğunu öğrendik. Şu ana kadar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 kişi getirildi. 10 kişinin durumu kritik. Ne yazık ki, 5 kişi ise hastaneye getirildiğinde ölmüştü. Ölü ve yaralı sayısı henüz kesin değil" dedi.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın önemli merkezlerine mevki ve sığınaklarına hassas saldırılar gerçekleştirildiği belirtilmiş, "Afgan Taliban’ının saldırgan faaliyetlerine misilleme olarak önemli Kabil ve Kandahar’daki sığınakları hedef alındı" denilmişti.
Öte yandan Afganistan ile Pakistan arasında bugün yerel saat ile 18.00 itibariyle 48 saatlik geçici ateşkesin yürürlüğe girdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afganistan
