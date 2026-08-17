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Afrika ve Basra sıcakları kavuracak! Termometreler 36 dereceyi gösterecek

İstanbul’da serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükseliyor. AKOM’un haftalık tahminine göre Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle kentte termometreler perşembe gününe kadar 34-36 dereceyi gösterecek.

Afrika ve Basra sıcakları kavuracak! Termometreler 36 dereceyi gösterecek
Nilgün Arabacı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre önümüzdeki günlerde kent genelinde yağışlı havanın yerini güneşli ve sıcak hava alacak. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A AFRİKA VE BASRA SICAKLARI GELİYOR

AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgaları etkili olacak.

Önümüzdeki 7-10 günlük süreçte yurdun büyük bölümünde çoğunlukla güneşli havanın hakim olması beklenirken, İstanbul'da sıcaklıklar bugünden itibaren yükselmeye başlayacak.

Kentte sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Afrika ve Basra sıcakları kavuracak! Termometreler 36 dereceyi gösterecek 1

İSTANBUL İÇİN 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

18 Ağustos Salı: Açık
19 Ağustos Çarşamba: Açık
20 Ağustos Perşembe: Açık
21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu
22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık
23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bugün Türkiye'nin genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğusunda da yerel sağanak bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın güneybatı yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

GÜNÜ EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27

EL NİNO UYARISI

Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino'nun Ağustos-Ekim 2026 döneminde küresel iklim modellerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun dünyanın birçok bölgesinde normalin üzerinde sıcaklık ihtimalini artırabileceği ve yağış düzenlerinde değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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hava durumu İstanbul AKOM Afrika meteoroloj
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