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Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu

Afyonkarahisar’da çok sayıda aracın yolda ilerlerken mor renge boyanmasına neden olan gizemli olayın kaynağı ortaya çıktı. TIR’dan yola dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girdiği belirlenirken, sorumlular hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu
Şevket Taner Şahin

Afyonkarahisar'da Dinar- Çay kara yolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girip yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına ilişkin, 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Dinar- Çay kara yolu güzergâhında, bir TIR’dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi. Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu 1

SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" denildi.

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu 2

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu 3

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu 4

Afyonkarahisar’da ilginç olay! Araçlar mora boyanmıştı, nedeni belli oldu 5

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar boya mor
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