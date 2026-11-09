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Afyonkarahisar'da kanlı kavga! Kayınbiraderler eniştelerini öldürdü

Afyonkarahisar'da akrabalar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kayınbiraderleri tarafından tüfekle vurulan 37 yaşındaki Aykut K. hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan iki şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kanlı kavga! Kayınbiraderler eniştelerini öldürdü

Afyonkarahisar'da akrabalar arasında çıkan kavdada kayınbiraderleri tarafından tüfekle vurulan 37 yaşındaki enişte hayatını kaybetti.

Olay Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut K., ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.’ye ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aykut K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şahıs burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliler M.C. ve S.C., olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri bildirildi.

Öte yandan, olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise belirsizliğini koruyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Afyonkarahisar enişte kayınbirader
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