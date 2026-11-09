Böyle vicdansızlık görülmedi... Sahte kanser ilacı soruşturmasında 15 yeni gözaltı kararı: Aralarında doktor ve hemşireler de var!

Kanser hastası vatandaşların canını hiçe sayan şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor. Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajını değiştiren şebeke, bu ilaçları yeni gibi tekrar piyasaya sürmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, elde edilen deliller ve yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; suç örgütünün faaliyetlerine iştirak ettiği kesinleşen aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınıeken, 3 iş yerinde de arama gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştu.