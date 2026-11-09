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Böyle vicdansızlık görülmedi... Sahte kanser ilacı soruşturmasında 15 yeni gözaltı kararı: Aralarında doktor ve hemşireler de var!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden piyasa sürülüp satıldığı ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli daha tespit edilerek gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu öğrenildi.

Böyle vicdansızlık görülmedi... Sahte kanser ilacı soruşturmasında 15 yeni gözaltı kararı: Aralarında doktor ve hemşireler de var!
Doğukan Akbayır

Kanser hastası vatandaşların canını hiçe sayan şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor. Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajını değiştiren şebeke, bu ilaçları yeni gibi tekrar piyasaya sürmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Böyle vicdansızlık görülmedi... Sahte kanser ilacı soruşturmasında 15 yeni gözaltı kararı: Aralarında doktor ve hemşireler de var! 1

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, elde edilen deliller ve yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; suç örgütünün faaliyetlerine iştirak ettiği kesinleşen aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınıeken, 3 iş yerinde de arama gerçekleştirildi.

Böyle vicdansızlık görülmedi... Sahte kanser ilacı soruşturmasında 15 yeni gözaltı kararı: Aralarında doktor ve hemşireler de var! 2

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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