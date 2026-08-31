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Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ş. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Ç.K. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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