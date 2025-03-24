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Afyonkarahisar'daki turnuva sona erdi

24.03.2025 12:14
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Afyonkarahisar’da ‘Okul Sporları Atletizm Müsabakaları’ Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında tamamlandı.

Afyonkarahisar'daki turnuva sona erdi

İl genelinde farklı okullardan birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tamamlanan müsabakalar ile ilgili açıklamasında, "Spor, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda kişisel gelişim, karakter inşası ve disiplinin en güzel örneklerinden biridir. Gençlerimizi, bu tür etkinliklerle hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar turnuva
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