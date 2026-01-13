HABER

Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 milyon 326 bin 400 içimlik üretilebilen uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe alıp, bir süre aracı izleyerek ardından otomobili girdiği köy yolunda durdurdu.
Durdurulan araçta arama yapan ekipler 33,80 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddenin 4 milyon 326 bin 400 içimlik uyuşturucu üretilebilen nitelikte olduğu belirlendi. Olayın ardından araçta bulunan ve gözaltına alınan A.K., B.K., ve S.A. isimli şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

