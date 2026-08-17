HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Afyonkarahisar’da bir garip yol

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu.

Afyonkarahisar’da bir garip yol

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu fark eden sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.
Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.
Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar’da bir garip yol 1

Afyonkarahisar’da bir garip yol 2

Afyonkarahisar’da bir garip yol 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da dere ıslah çalışmasıYüksekova’da dere ıslah çalışması
Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattıAraçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.