"Ağabeyim bana cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı" diyen erkek kardeş av tüfeğiyle öldürdü! Yayladaki kulübede yaşandı: "Beni kulübeye soktu, ağlıyordum"

Kulübede ağlıyordu, cinsel saldırıda bulunmak istemekle suçladığı ağabeyini duvara dayalı av tüfeğiyle öldürdü! Savunmasında "Tüfeği yere dayayarak kafama yönelttim. Maktul bana doğru döndü, uyuyup uyumadığından emin olamadım. Tüfeği ona doğrulttum. Kendimi kaybettim. Elim ayağım titriyordu" dedi ve ağabeyine 2 el ateş ettiğini söyledi. Burdur'da yaşanan olayın ardından, anne ve baba oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi.

CESET AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU, İTİRAF GELDİ

Olay, 22 Şubat 2024'te Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında meydana geldi. Cihan Karaca'nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunmasının ardından jandarma inceleme başlattı. Ekipler, Cihan Karaca'nın babası Ahmet Karaca, kardeşleri Ahmet Karaca, D.K. ile F.K.'yi gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba Ahmet Karaca ifadesinin ardından bırakılırken, D.K. ve F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haklarında 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar D.K. ve F.K. hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Ahmet Karaca ile anne Alime Karaca da tanık olarak yer aldı.

"BENİ KULÜBEYE SOKTU, 'OLAYI KİMSEYE ANLATMAYACAKSIN, ÖLDÜRÜRÜM' DİYE TEHDİT ETTİ"

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ahmet Karaca, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek "F. ekmek almak için köye gitmişti. Beni kulübeye soktu. Köye gitmek istedim, izin vermedi. 'Olayı kimseye anlatmayacaksın, öldürürüm' diye tehdit etti.

"KENDİMİ VURMAK İSTİYORDUM, TÜFEĞİ KAFAMA YÖNELTTİM"

Kulübenin içerisinde ağlıyordum. Ağabeyim daha sonra kulübeye gelip yattı. Bir anda kendimi kaybettim. Öldürme niyetim yoktu. Duvara dayalı av tüfeğini aldım. Kendimi vurmak istiyordum. Tüfeği yere dayayarak kafama yönelttim. Maktul bana doğru döndü, uyuyup uyumadığından emin olamadım. Tüfeği ona doğrulttum. Kendimi kaybettim. Elim ayağım titriyordu. 2 el ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Tutuksuz yargılanan D.K., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Isparta'da kereste fabrikasında çalışıyorum. Ben olay günü çalıştığım iş yerine gelen telefonla olayı öğrendim. İş yerinden izin alıp olay yerine geldim" diye konuştu.

ANNE BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

F.K. ise "Yayladaki kulübede Ahmet, Cihan ve ben birlikte kalıyorduk. Olaydan bir gün önce ekmek almak için köye gittim. O gün kulübede değildim. Köyde ailemin yanında kaldım. Ölen Cihan'ın bana karşı bir eylemi olmadı. Olayı sabah duydum" dedi. Duruşmada, baba Ahmet Karaca ve anne Alime Karaca, oğulları arasında husumet olmadığını anlatarak, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan baba Ahmet Karaca, "İfadelerimizi verdik. Kim ister ki evladından biri ölsün, biri öldürsün. Yaylada olmuş olay" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır