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Çocukları darbeden okul müdürüne yeni görev: "Dövdüm ama kötü dövmedim" sözleri infial yaratmıştı! "Neden ödüllendirildi?"

13.02.2025 10:06
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13 yaşındaki öğrencileri odasında döven okul müdürü hakkında yeni atama tartışma yarattı. Muhammet Fatih Zengin, Ankara'da bir lisede müdürlük yaptığı dönemde 13 yaşındaki 5 çocuğa şiddet uygulamasıyla gündeme gelmiş, "Dövdüm ama kötü dövmedim" sözleriyle şiddeti itiraf etmişti. Zengin'in yeni görevi gündem oldu, konu TBMM'ye de taşındı.

Çocukları darbeden okul müdürüne yeni görev: "Dövdüm ama kötü dövmedim" sözleri infial yaratmıştı! "Neden ödüllendirildi?"

Okuldan kaçtı diye çocukları odasına çağırıp dövdü, savunmasıyla tepki çekerken şimdi de İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı... Ankara'da yaşanan skandal iddiaya konu olan Muhammet Fatih Zengin hakkındaki yeni kararla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru yöneltildi.

ÇOCUKLARA DARP İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı. Okulun, Milli Piyango’nun 3.9 milyon TL bağış parasıyla inşa edildiği öne sürülmüştü. 2016'da okulda yaşanan darp olayı büyük tepki çekmişti.

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"DÖVDÜM AMA KÖTÜ DÖVMEDİM"

Lisede müdür olarak görev yapan Muhammet Fatih Zengin, iddiaya göre, okuldan kaçtıkları gerekçesiyle 5 çocuğu odasına çağırarak darbetmiş, daha sonra savunmasında “Dövdüm ama kötü dövmedim” diyerek şiddeti itiraf etmişti.

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OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Zengin, yeni bir kararla Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim müdürü olarak atandı. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş gelişmeyle ilgili TBMM'ye soru önergesi verdiklerini duyurdu.

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Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Yaşanan şiddet olayıyla ilgili adli bir ceza almış mıdır? Okul müdürlüğü görevindeyken açıkça görevini kötüye kullanarak, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan çocukları darp etmiş biri bakanlık tarafından neden ödüllendirilmiştir?” sorularını yöneltti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Müdür Okul müdürü darp şiddet lise çocuk
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