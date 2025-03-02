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Ağabeyini acımadan öldürdü

02.03.2025 11:53
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Sivas'ta Serkan Furkan Doğan (24), tartıştığı kardeşi B.D. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ağabeyini acımadan öldürdü

Kılavuz Mahallesi'nde dün gece saatlerinde B.D. ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.D. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Sivas
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