Ağaca çarpan araç alev alev yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpıp alev alarak yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Karabük-Bartın kara yolunun Tayyip köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpıp alev alarak yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük-Bartın kara yolunun Tayyip köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ferhat Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak söndürdü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

