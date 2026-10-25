Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, G.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada G.E. otomobilde sıkılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan G.E.’yi sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri G.E.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır