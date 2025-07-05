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Ağaçlık alan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın, gecekondu ve ağaçlık alana sıçradı. Ekipler tarafından yangın söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Ağaçlık alan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın, Gebze ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan gecekondu yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekondu ve ağaçlık alana sıçradı.

Ağaçlık alan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü 1

KAPLUMBAĞA YANMAKTAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Gecekondu ve geniş bir ağaçlık alan zarar görürken, bir vatandaş da dumandan etkilendi. Bir Kaplumbağa da yanmaktan kurtarıldı.

Ağaçlık alan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Gebze
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