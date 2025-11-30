Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Diyarbakır’da ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bağlar ilçesinde ağaçta bir kedinin bulunduğunu ve bir türlü inemediğini fark eden vatandaşlar, kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni ile kedinin bulunduğu bölüme yöneldi. Hayvan kısa süre sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kedi, daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA