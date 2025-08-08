HABER

Ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi! Operatör hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi! Operatör hayatını kaybetti

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi! Operatör hayatını kaybetti 1

OPERATÖRÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın (30) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
