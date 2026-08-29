Ağırel'den Melih Gökçek'e: "Çin’i, Dubai'yi, 2 bin dönümlük golf arazisini araştırıyorum..."

Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek’in ailesi tarafından Almanya’da kurulan bir şirkete Türkiye’den milyonlarca euro gönderildiğini, şirket üzerinden 18 daireli bir bina satın alındığını ve 8,5 milyon euroluk AVM anlaşması yapıldığını öne sürmüş, iddialar gündem yaratmıştı.

İddiaların ardından Melih Gökçek sessizliğini bozmuş, Ağırel’i “iftira” atmakla suçlayan Gökçek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Gökçek'in açıklamaları sonrası Ağırel'den yeni açıklamalar geldi. Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Melih Gökçek’in kendisi hakkında kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bilgiler verdiğini savundu.

Daha önce yayımladığı “Parsel Parsel” kitabı nedeniyle Gökçek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Ağırel, Gökçek’in de kitapta yer alan tespitler nedeniyle kendisinden şikâyetçi olduğunu belirtti.

Ağırel, savcılığa bir klasör dolusu belge sunduğunu ve hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının itiraz sonrasında yeniden incelendiğini aktardı. Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Kasım 2021 tarihli ek kararıyla bir kez daha kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini ifade etti.

“İDDİALARINIZIN BELGELERİNİ SAVCILIĞA VERİN”

Gökçek’in son paylaşımına ilişkin avukatının gerekli hukuki başvuruyu yapacağını açıklayan Ağırel, savcılığın iki tarafın iddialarını da incelemesini istedi.

Ağırel, Gökçek'e şu çağrıda bulundu:

“Savcılık incelesin. Kim neyi, hangi belgeye dayanarak söylüyor ortaya çıksın. Kamuoyu da gerçeği öğrensin.”

Ağırel ayrıca Gökçek’in “belediye toplu kitap aldı” ve “belediye iştiraki kitap aldı” şeklindeki iddialarının belgelerinin de savcılığa sunulmasını istedi.

“ÇİN’İ, DUBAİ’Yİ, AVRUPA’YI VE TÜRKİYE’Yİ ARAŞTIRIYORUM”

Araştırmalarına devam edeceğini vurgulayan Ağırel, açıklamasında özellikle farklı ülkelerde yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Ağırel, “Çin’i araştırıyorum. Dubai’yi araştırıyorum. Avrupa ülkelerini araştırıyorum. Türkiye’yi de araştırıyorum” ifadelerini kullanarak, eline geçen belgeleri inceleyip yazacağını belirtti.

"2 BİN DÖNÜMLÜK GOLF ARAZİSİ İLE ESKİŞEHİR YOLU’NDAKİ ARAZİLER..."

Gazeteci, araştırmaları kapsamında metrekaresi 30 TL’ye satılan 2 bin dönümlük golf arazisi ile Eskişehir Yolu’ndaki arazilere ilişkin belgeleri de inceleyeceğini söyledi.

“GİZLİ FİNANSÖR YOK, GİZLİ SPONSOR YOK”

Ağırel, araştırma ve seyahatlerinin finansmanına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

YouTube kanalının abonelerinden elde edilen gelirle araştırma ve seyahat giderlerinin karşılandığını belirten Ağırel, uçak bileti ve konaklama dahil yaptığı harcamalara ilişkin belgelerin bulunduğunu ifade etti.

Ağırel, “Belge var. Fatura var. Makbuz var” diyerek gizli bir finansör veya sponsor bulunmadığını savundu.

GÖKÇEK’E FETÖ GÖNDERMESİ

Ağırel açıklamasının son bölümünde ise Melih Gökçek’e yönelik FETÖ göndermesinde bulundu.

Gökçek'in çevresindeki bazı isimlerin sosyal medya üzerinden konuyu manipüle etmeye çalıştığını öne süren Ağırel, Gökçek ile geçmişte ilişki içinde olduğunu iddia ettiği firari FETÖ mensuplarına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ağırel, “Bunlar sizin arkadaşlarınız Melih Bey” diyerek Gökçek’e yönelik eleştirilerini sürdürdü ve geçmişte Ankara’da bazı FETÖ mensuplarına yer verildiğini iddia etti.

Ağırel, açıklamasını Gökçek’in kendisine yönelttiği FETÖ bağlantılı soruların “ibretlik” olduğunu savunarak tamamladı.

Ağırel'in gündem yaratan paylaşımı şöyle;