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Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur?

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. A. Gamze Akdereli, sosyal yaşamı ve özgüveni olumsuz etkileyen ağız kokusunun, yalnızca geçici bir sorun olmadığını vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. Ağız kokusunun çoğu zaman yetersiz ağız hijyeninden kaynaklandığını belirten Dt. Akdereli, diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil temizliği gibi temel bakım adımlarının ihmal edilmesinin bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokuların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur?

En yaygın nedenin yetersiz ağız hijyeni olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Akdereli, düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil temizliğinin ihmal edilmesinin bakterilerin çoğalmasına ve kötü koku oluşumuna yol açtığını ifade etti. Akdereli, diş eti hastalıkları, diş taşı birikimi, tedavi edilmemiş çürükler ve uyumsuz dolguların da ağız kokusunu artıran diğer başlıca nedenler arasında yer aldığını ifade etti.

Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur? 1

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DA ETKİLİ

Soğan, sarımsak gibi keskin kokulu gıdaların ağızda kalıcı kokulara neden olabileceğini belirten Dt. A.Gamze Akdereli, bu tür yiyeceklerin ardından mutlaka ağız temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, yetersiz su tüketimi ve ağız kuruluğu da ağız kokusunu tetikleyen etmenler arasında bulunuyor.

"SİSTEMİK RAHATSIZLIK DA BU SORUNA NEDEN OLABİLİR"

Ağız kokusunun yalnızca ağız içinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çeken Dt. Akdereli, "Diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliği, sindirim sistemi hastalıkları, sinüzit ve bademcik enfeksiyonları gibi birçok sistemik rahatsızlık da bu soruna neden olabilir. Bu nedenle uzun süredir devam eden ağız kokusu şikayetlerinde mutlaka altta yatan başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur? 2

DİYET DÖNEMLERİNDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Uzun süreli açlık, oruç ya da ketojenik diyet uygulamalarında da ağız kokusu oluşabildiğini belirten Dt. Akdereli, "Bu durumlarda vücut yağ ve proteinleri yakarak keton üretir. Ketonların neden olduğu nefes kokusu ise genellikle daha keskindir" diye konuştu.

Ağız kokusunun tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çizen Dt. Akdereli, öncelikle ağız içi muayene ile çürük, diş eti hastalıkları veya diş taşı gibi nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederken gerekli durumlarda diş taşı temizliği, çürük tedavisi veya uyumsuz protezlerin yenilenmesiyle ağız kokusunun giderilebileceğini de söyledi.

Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur? 3

KORUYUCU ÖNLEMLER ETKİLİ

Koruyucu alışkanlıkların da büyük önem taşıdığını vurgulayan Dt. Akdereli, "Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi ve dil temizliği, bol su tüketimi, şekersiz sakız kullanımı ve ağız gargaraları ile destekleyici bakım yapılması gerekir. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrolleri ile bu sorun erkenden fark edilip kontrol altına alınabilir" dedi.

Ağız kokusu sadece diş sorunlarından ortaya çıkmaz: Vücuttaki başka bir hastalığın belirtisi olabilir! Ağız kokusu neden oluşur? 4

"AĞIZ KOKUSU, VÜCUTTAKİ BAŞKA BİR SAĞLIK SORUNUNUN BELİRTİSİ OLABİLİR"

Ağız kokusunun sadece kozmetik değil, medikal bir konu olduğunu belirten Dt. Akdereli, "Ağızdan gelen kötü kokular, vücuttaki başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle hafife alınmamalı, mutlaka uzman desteği alınmalıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
diş taşı ağız kokusu diş sağlığı
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