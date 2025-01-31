Ağızda görülen belirtiye dikkat! Tehlikeli vitamin eksikliğine işaret ediyor

NHS, ağızda ciddi ve potansiyel olarak zararlı bir vitamin eksikliğinin göstergesi olabilecek ağrılı bir semptom hakkında bir uyarı yayımladı. Vücudun optimum işlevi için belirli vitamin ve minerallere sahip olmak çok önemlidir ve bunlar genellikle sağlıklı, dengeli beslenme ile elde edilebilir.

Ancak bazı bireyler sağlıklı ve dengeli beslenmesine rağmen yine de belirli vitaminlerde eksiklikler yaşayabilir. Et, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunan B12 vitamini vejetaryenler ve veganlar arasında yaygın bir eksiklik haline geliyor.

Bu vitamin sağlıklı kan ve sinir hücrelerinin korunması için gereklidir. Bu vitamin olmadan kan hücreleri oksijeni etkili bir şekilde taşıyamaz ve bu da anemiye yol açar.

B12 vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri arasında yorgunluk, karıncalanma ve kilo kaybı bulunur. Ancak ağzınızda beliren iki işaret de bu vitaminden yoksun olduğunuzu gösterebilir.

NHS, tıbbi olarak glossit olarak bilinen ağrılı ve kırmızı bir dilin bir eksikliğe işaret edebileceğini belirtiyor. Glossit, dilin rengini ve şeklini değiştirerek ağrılı, kırmızı ve şiş olmasına neden olur.

İltihaplanma ayrıca dilin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar, çünkü tat tomurcuklarını içeren küçük çıkıntılar uzar ve kaybolur. Ağız ülserleri de olası bir semptomdur.

Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır:

Hızlı nefes alma veya nefes darlığı

Baş ağrıları

Hazımsızlık

İştahsızlık

Çarpıntılar

Görmenizle ilgili sorunlar

Zayıf veya yorgun hissetmek

İshal

Hafıza, anlama ve yargılama sorunları (bilişsel değişiklikler)

Bazı durumlarda B12 vitamini eksikliği beyninizi ve sinir sisteminizi etkileyen semptomlara (nörolojik semptomlar) da neden olabilir, örneğin:

Uyuşma

Kas güçsüzlüğü

Hafif depresyon veya kaygıdan, kafa karışıklığına ve bunamaya kadar değişebilen psikolojik sorunlar

Denge ve koordinasyon sorunları

İdrar tutamama

NHS, eksiklik derhal ele alınmazsa bu nörolojik etkilerin kalıcı hale gelebileceği konusunda uyarıyor. Sağlık hizmeti, "Nörolojik sorunlar gelişirse, bazen geri döndürülemez olabilirler" diye tavsiyede bulunuyor.

Ek olarak, B12 eksikliği kısırlık, mide kanseri ve doğuştan gelen sakatlıklarla ilişkilendirilmiştir.

Sorunu teşhis etmek için kan testleri yapabilirler ve eczanelerde bulunan günlük B12 takviyeleri önerebilirler veya daha şiddetli vakalarda bir dizi enjeksiyon reçete edebilirler.