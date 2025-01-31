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Ağızda görülen belirtiye dikkat! Tehlikeli vitamin eksikliğine işaret ediyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.01.2025 08:48
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Vitamin ve mineraller sağlığımız için en önemli etkenlerden biri. Bazı vitamin eksiklikleri vücutta belirli yan etkilerle kendini ortaya çıkarabiliyor. Ağızda görülen belirti ile fark edebileceğiniz bu vitamin eksikliği yeterince hızlı bir şekilde fark edilmezse geri dönüşü olmayan nörolojik hasara yol açabilir.

Ağızda görülen belirtiye dikkat! Tehlikeli vitamin eksikliğine işaret ediyor

NHS, ağızda ciddi ve potansiyel olarak zararlı bir vitamin eksikliğinin göstergesi olabilecek ağrılı bir semptom hakkında bir uyarı yayımladı. Vücudun optimum işlevi için belirli vitamin ve minerallere sahip olmak çok önemlidir ve bunlar genellikle sağlıklı, dengeli beslenme ile elde edilebilir.

Ancak bazı bireyler sağlıklı ve dengeli beslenmesine rağmen yine de belirli vitaminlerde eksiklikler yaşayabilir. Et, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunan B12 vitamini vejetaryenler ve veganlar arasında yaygın bir eksiklik haline geliyor.

Bu vitamin sağlıklı kan ve sinir hücrelerinin korunması için gereklidir. Bu vitamin olmadan kan hücreleri oksijeni etkili bir şekilde taşıyamaz ve bu da anemiye yol açar.

VİTAMİN B12

B12 vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri arasında yorgunluk, karıncalanma ve kilo kaybı bulunur. Ancak ağzınızda beliren iki işaret de bu vitaminden yoksun olduğunuzu gösterebilir.

NHS, tıbbi olarak glossit olarak bilinen ağrılı ve kırmızı bir dilin bir eksikliğe işaret edebileceğini belirtiyor. Glossit, dilin rengini ve şeklini değiştirerek ağrılı, kırmızı ve şiş olmasına neden olur.

İltihaplanma ayrıca dilin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar, çünkü tat tomurcuklarını içeren küçük çıkıntılar uzar ve kaybolur. Ağız ülserleri de olası bir semptomdur.

baş ağrısı migren düşünmek

Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır:

  • Hızlı nefes alma veya nefes darlığı
  • Baş ağrıları
  • Hazımsızlık
  • İştahsızlık
  • Çarpıntılar
  • Görmenizle ilgili sorunlar
  • Zayıf veya yorgun hissetmek
  • İshal
  • Hafıza, anlama ve yargılama sorunları (bilişsel değişiklikler)

Bazı durumlarda B12 vitamini eksikliği beyninizi ve sinir sisteminizi etkileyen semptomlara (nörolojik semptomlar) da neden olabilir, örneğin:

yemek yemek üzgün hüzünlü

  • Uyuşma
  • Kas güçsüzlüğü
  • Hafif depresyon veya kaygıdan, kafa karışıklığına ve bunamaya kadar değişebilen psikolojik sorunlar
  • Denge ve koordinasyon sorunları
  • İdrar tutamama

NHS, eksiklik derhal ele alınmazsa bu nörolojik etkilerin kalıcı hale gelebileceği konusunda uyarıyor. Sağlık hizmeti, "Nörolojik sorunlar gelişirse, bazen geri döndürülemez olabilirler" diye tavsiyede bulunuyor.

Ek olarak, B12 eksikliği kısırlık, mide kanseri ve doğuştan gelen sakatlıklarla ilişkilendirilmiştir.

Sorunu teşhis etmek için kan testleri yapabilirler ve eczanelerde bulunan günlük B12 takviyeleri önerebilirler veya daha şiddetli vakalarda bir dizi enjeksiyon reçete edebilirler.

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