Ağlamak orucu bozar mı? Oruçluyken gözyaşı ve ağlamak orucu zayıflatır mı?

Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri oruç tutarken bir şeyler yiyip içilmemesidir. Kişi yiyecek ya da içeceklerden herhangi birini tüketirse o gün tuttuğu oruç sayılmamaktadır. Bazı kişiler herhangi bir üzüntü, kayıp ya da sevinçten kaynaklı gözyaşı dökebilir. Bunların yanı sıra canı acıdığında da insan istemsizce ağlayabilmektedir. Oruçluyken gözyaşının akması ve ağlama gibi durumlar söz konusu olduğunda orucun bozulmasından kaygılanan insanlar bulunmaktadır.

Ağlamak orucu bozar mı?

Ağlamak, insanı duygulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir şeye üzüldüğümüzde veya sevdiğimiz birini kaybettiğimizde bu durumlara tepki olarak ağlarız. Bazı insanlar mutluluk gözyaşları da dökmektedir. Ramazan ayında oruç tutan çoğu kişi bu tür olaylar karşısında gözyaşlarını tutamayabilir ve ağlayabilir. Oruçluyken ağlayan kişiler, gözyaşlarından kaynaklı oruçlarının bozulmasından endişe edebilmekte ve bu konuyla ilgili doğru bilgilere ulaşmayı isteyebilmektedir.

Bir kişi çeşitli sebeplerden kaynaklı ağladığında orucun bozulması gibi durum ile karşılaşmamaktadır. Ancak çok fazla ağlayıp, akan gözyaşları ağızdan içeri girdiğinde bu durumda orucun zarar görme ihtimali bir hayli yüksektir. Gözyaşının yutulması halinde o gün tutmaya niyet edilen oruç bozulabilmektedir.

Oruçluyken gözyaşı ve ağlamak orucu zayıflatır mı?

Ramazan ayında oruç tutan bir kişinin herhangi bir durum karşısında ağlaması, orucun bozulmasına neden olmamaktadır. Ağlama durumu göz organı ile doğrudan bağlantılı bir durumdur. İnsan ağladığında gözyaşı bezleri harekete geçmekte ve gözyaşı üretmektedir. Dökülen bu gözyaşlarının çok fazla olması ve ağza girmesi durumunda ise orucun tehlikeye girdiği söylenebilir.

Birkaç damla gözyaşı istemsizce yutulduğunda oruç bozulmadığı gibi çok miktarda yutulursa ve bu eylem bilinçli olarak yapılırsa, orucun bozulma ihtimali bir hayli fazladır.

Bazı din adamlarına göre ise bir insanın ağlarken akan gözyaşı damlalarını bilinçli olarak yutması, orucunun bozulduğu manasına gelmektedir. Bu yüzden insanların ağlarken gözyaşını yutmamaya dikkat etmeleri önemlidir.