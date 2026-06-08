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Ağrı’da genç öğretmenin şüpheli ölümü: Sendikadan "İddialar araştırılsın" çıkışı

Ağrı’da anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın ölümü şüpheli bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Eğitim-İş Ağrı şubesi bazı iddiaların araştırılmasını istedi.

Ağrı’da genç öğretmenin şüpheli ölümü: Sendikadan "İddialar araştırılsın" çıkışı
Mehmet Hazar Gönüllü

Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme için müfettiş görevlendirdi. Eğitim-İş Ağrı Şubesi ise yaptığı açıklamada, Koparan’ın görev süreci ve yaşadığı öne sürülen sorunlara ilişkin iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

ARKADAŞLARI HABER ALAMAYINCA 112'Yİ ARADI

İHA'nın aktardığına göre; Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koparan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Ağrı’da genç öğretmenin şüpheli ölümü: Sendikadan "İddialar araştırılsın" çıkışı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HAMLE

Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Ağrı’da genç öğretmenin şüpheli ölümü: Sendikadan "İddialar araştırılsın" çıkışı 2

SENDİKADAN AÇIKLAMA: 'İNTİHAR İHTİMALİ' VURGUSU

Irmak Ayşe Koparan’ın ölümünün ardından Eğitim-İş Ağrı Şubesi de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, genç öğretmenin Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda görev yaptığı, Ağrı merkezdeki evinde ölü bulunduğu ve ilk bulguların intihar ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.

“GÖREV SÜRECİ ARAŞTIRILMALI”

Sendika, olayın yalnızca adli yönüyle değil, Koparan’ın görev sürecinde yaşadığı öne sürülen sorunlar bakımından da araştırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, öğretmenin 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında Soğanlıtepe İlkokulundan Karakazan İlk ve Ortaokuluna görevlendirildiği, ancak daha sonra bu görevlendirmenin iptal edilerek yeniden Soğanlıtepe’ye gönderildiği iddia edildi.

“ŞİDDET İDDİASI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI”

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, Koparan’ın görev yaptığı okulda okul müdürüyle tartışma yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaların da araştırılmasını istedi.

Sendika, bu olaydan sonra idarenin hangi işlemleri yaptığının ve öğretmenin görev yerinin neden değiştirilmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

ULAŞIM VE EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada ayrıca, Koparan’ın ekonomik sorunlar yaşadığı, Ağrı merkezden uzak köy okuluna ulaşım konusunda sıkıntı çektiği ve bu sorunların ilgili birimlere iletilip iletilmediğinin belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Sendika, uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ulaşım ve barınma sorunlarına da dikkat çekerek, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

“SORUŞTURMA ŞEFFAF YÜRÜTÜLMELİ”

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, öğretmenin disiplin veya görev süreciyle ilgili yaşadığı iddia edilen sorunlarda idarenin tarafsız davranıp davranmadığının da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Sendika, Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın bağımsız, şeffaf ve tüm yönleriyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ağrı’da genç öğretmenin şüpheli ölümü: Sendikadan "İddialar araştırılsın" çıkışı 3

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Öğretmen Ağrı anasınıfı ölüm
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