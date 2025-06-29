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Ağrı’da gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ağrı’nın Küpkıran Mahallesi’nde gün batımı, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

Kösedağ manzarasıyla birleşen bu mest edici tablo, güneşin alçalan ışıklarıyla birlikte renk cümbüşü oluşturuyor.
Günün son ışıklarıyla birlikte gökyüzü sarıdan kızıla dönerken, doğanın içinde oyun oynayan çocuklar, otlayan hayvanlar ve rengarenk açmış kır çiçekleri ile manzara adeta bir kartpostalı andırıyor.
Bu özel anlar, yalnızca mahalle sakinlerinin değil, aynı zamanda Ağrı’nın doğal güzelliklerini görüntülemek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Günün en etkileyici saatlerinden biri olarak kabul edilen bu dakikalar, huzur ve estetiğin buluşma noktası haline geliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı
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