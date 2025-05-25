HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı'da trafik kazası! Muhtar hayatını kaybetti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kesan köyü muhtarı Fırat Öztürk hayatını kaybetti.

Ağrı'da trafik kazası! Muhtar hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Yukarı Kargalık köyü mevkiinde meydana geldi. Kesan köyü muhtarı Fırat Öztürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fırat Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...
Bartın'da şiddetli fırtınada ağaçlar devrildiBartın'da şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Denizli'de sır gibi ölüm! Ne silah var ne darp izi ama...

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.