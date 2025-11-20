Ağrı'da yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı

Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, bir iş yeri ve eklentisindeki bahçede yer altına gömülü halde bulunan fiber tankta arama yaptı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır