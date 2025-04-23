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Ağrı’dan çalınan koyunlar Bitlis’te yakalandı

Ağrı’da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 3 tırda yakalandı.

Ağrı’dan çalınan koyunlar Bitlis’te yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’dan 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine yol kontrollerini sıkılaştırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tatvan ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında 3 tırı durdurarak arama yaptı. Ağrı ilinden çalınan 300 küçükbaş hayvanın olduğunu tespit eden ekipler, tırlarda bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Koyunlar, olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki sorgularının ardından adli işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Bitlis
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