HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı Valiliğinden "ineğin araçla sürüklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yer alan "Ağrı’da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yaptı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı’da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Ağrı Valiliğinden "ineğin araçla sürüklendiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ağrı Valiliği, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yer alan "Ağrı’da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yaptı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı’da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bir aracın arkasında büyükbaş hayvan çekildiğinin görülmesi üzerine, ilgili birimlerimizce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda aracı B.A. isimli şahsın kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs beyanında kendisinin büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ifadelerine yer verildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandıSinop'ta iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Bursa’da göçmen kaçakçılığına geçit yokBursa’da göçmen kaçakçılığına geçit yok

Anahtar Kelimeler:
Ağrı valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.