HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı ve Batman'da işlenen iki cinayet yıllar sonra aydınlatıldı!

Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaların üzerine gitmeye devam ediyor. Bakan Akın Gürlek Ağrı'da Nesim Bayram dosyası ile Batman'da Evindar Tığrak cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu.

Ağrı ve Batman'da işlenen iki cinayet yıllar sonra aydınlatıldı!
Ufuk Dağ

Ağrı ve Batman'daki iki cinayet daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bu kapsamda, Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

Ağrı ve Batman da işlenen iki cinayet yıllar sonra aydınlatıldı! 1

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazırTürkiye genelinde uygulanacak! Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır
MTA verileri güncelledi, tedirginlik arttı! Bektaş'tan 'Diri fay haritası' açıklamasıMTA verileri güncelledi, tedirginlik arttı! Bektaş'tan 'Diri fay haritası' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Ağrı Batman Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.