Ağrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen N.A., S.S., S.S. ve S.S. isimli dört şüpheliyi yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında iç çamaşırlarına gizlenmiş vaziyette 9 paket halinde toplam 2 kilo 76 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
