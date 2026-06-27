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Ağrı’da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi

Ağrı’da anasınıfı öğrencileri, çevre bilincini erken yaşta kazanmak amacıyla düzenlenen etkinlikte organik atıklardan kompost yapımını uygulamalı olarak öğrenerek sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazandı.

Ağrı’da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi

Ağrı Yavuz Selim Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, çevre bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kompost yapımını uygulamalı olarak öğrendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden topladıkları muz kabuğu, yumurta kabuğu, fıstık kabuğu ve çeşitli yeşil bitki atıklarını kullanarak kompost hazırladı. Organik atıkların toprağa yeniden kazandırılma sürecini uygulamalı olarak deneyimleyen minik öğrenciler, geri dönüşümün doğaya sağladığı katkıları yerinde gözlemledi.

Etkinlikte, organik atıkların çöpe gitmek yerine doğal gübreye dönüşerek toprağı beslediği anlatılırken, öğrencilere çevreyi korumanın ve doğal kaynakları verimli kullanmanın önemi de aktarıldı.

Okul yetkilileri, çocuklarda çevre ve doğa bilincini güçlendirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

Ağrı’da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi 1

Ağrı’da anasınıfı öğrencileri kompost yapımını uygulamalı öğrendi 2


Kaynak: İHA

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