HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağrı’da tırın yakıt deposunda 56 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran’dan giriş yapan bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 56 kilo 112 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı’da tırın yakıt deposunda 56 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İran’dan Türkiye’ye giriş yapan tır, Gürbulak Sınır Kapısı’nda durduruldu. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 56 kilo 112 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralıÇorum’da çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Konya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandıKonya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.