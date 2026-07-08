Ağrılı gönüllü gençlerden çilek hasadına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençleri üretime teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında, Ağrı’nın Tutak ilçesinde faaliyet gösteren Tutak Gençlik Merkezi gönüllüleri İsaabat köyünde çilek hasadına katıldı.

Etkinlik kapsamında köydeki çilek tarlalarına giden gençler, üreticilerle birlikte hasat yaparak tarımsal üretime destek verdi. Gün boyunca çilek toplayan gönüllüler, hem üretim sürecini yakından gözlemleme hem de tarımsal emek hakkında deneyim kazanma fırsatı buldu.

Hasadın ardından İsaabat köyünü gezen gençler, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu da yakından tanıdı. Etkinliğe katılan gönüllüler, üretime katkı sunmanın ve yeni deneyimler edinmenin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Tutak Gençlik Merkezi yetkilileri ise gençlerin doğayla buluşmasını ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren gönüllülük faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de farklı köylerde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA