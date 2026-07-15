Ahbap soruşturmasında 'borç' detayı! Milyonlar havada uçuşmuş: "Devlet devlete vermiyor"

Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Soruşturmayla ilgili olarak her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın 22 sayfalık emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Haluk Levent ile arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunan Çağlayan kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. Esin Önder Çağlayan'ın avukatı aracılığıyla soruşturma dosyasına iki klasör belge sunduğu belirtildi. Bahsi geçen belgeler arasında Haluk Levent ile Hüseyin Küçük, Müge Küçük, Muzaffer Köse ve Yeliz Kaya'nın isim ve imzalarının bulunduğu ileri sürülen 17 Mayıs 2026 tarihli bir tutanak da yer aldı.

"ÖNDER AİLESİNİN İYİ NİYETİNİ KULLANARAK ONLARI KANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Tutanakta Haluk Levent'e ait olduğu belirtilen "Önder ailesine 2.100.000.000,00 TL borcum bulunmaktadır. Önder ailesinin iyi niyetini kullanarak onları kandırdığım için çok üzgünüm. Borcumu 02.06.2026 tarihine kadar ödeyeceğim" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

A Haber'de yer alan habere göre Çağlayan, Haluk Levent ve Ahbap Derneği arasında düzenlendiği belirtilen "borç tespit ve kapama sözleşmesini", çek fotokopilerini, tapuları, taşınmaz sözleşmelerini ve değerleme raporlarını da dosyaya sundu.

Haluk Levent'i yaklaşık olarak 15 yıldır tanıdığını ifade eden Çağlayan, toplumda güvenilen bir isim olması ve yardım kampanyaları düzenlemesi nedeniyle kendisine güvendiğini aktardı. Çağlayan'ın ifadesine göre; Haluk Levent 2025 yılının haziran ayında menajerleri Müge Sözen Küçük ve Hüseyin Küçük ile Çağlayan ailesinin yanına gitti. Levent'in, bir yapım şirketinden 10 milyon dolarlık alacağı bulunduğunu söyleyerek ilk aşamada 8 milyon dolar istediği öne sürüldü.

Çağlayan bahsi geçen paranın br bölümünü Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini öne sürdü. Kalan kısım için ise şirketlerinden biri adına düzenlenen çeki Kaya'ya verdiğini aktardı. İlk borcun geri ödenmemesine rağmen Muzaffer Köse'nin kefil olması üzerine 8 milyon dolar daha verdiğini savunan Çağlayan, daha sonra kurulacağı söylenen kripto para ve sosyal yardım platformu için de yaklaşık 6 milyon dolar gönderdiğini anlattı.

70 MİLYON DOLAR BORÇ İDDİASI

Çağlayan, taşınmazların devri sırasında ortaya çıktığı ileri sürülen ek ödemelerle birlikte Haluk Levent'e toplamda yaklaşık 70 milyon dolar verdiğini öne sürdü. Çağlayan, Levent'e verdiği yaklaşık 70 milyon dolarlık borca karşılık kendisine toplam 68 taşınmaz devredildiğini belirtti. Bu taşınmazlardan 62-63'ünün Yeliz Kaya, 5-6'sının ise Zafer Yay tarafından devredildiğini belirten Çağlayan, taşınmazların ekspertiz değerinin toplam 35 milyon dolar olduğunu savundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Esin Önder Çağlayan, kendisinin mağdur olduğunu savundu ve "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım" dedi. Ayrıca Çağlayan'ın Haluk Levent'ten şikayetçi olduğu aktarıldı.

SAYMAZ: "BU KADAR 'BORCU' DEVLET DEVLETE VERMİYOR"

Konuyla ilgili olarak Gazeteci İsmail Saymaz da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saymaz, "Esin Önder Çağlayan, 2025’ten itibaren Haluk Levent’e 70 milyon dolar (3.3 milyar TL) borç verdiğini öne sürüyor. Levent, borcu ödeyemeyince 35 milyon dolarlık 68 taşınmazı Çağlayan’a devretmiş. Buna Hüseyin Başaran’ın 22 taşınmazı dahil. Bu kadar ‘borcu’ devlet devlete vermiyor" dedi.

Öte yandan Avukat Ece Güner'in de ifadesi ortaya çıtkı. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Güner de Haluk Levent'e yüksek tutarlı borç verdi.

ECE GÜNER DE 1 MİLYON 570 BİN DOLAR BORÇ VERMİŞ: "ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ"

Güner ifadesinde Levent'e farklı tarihlerde parça parça 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini aktardı. Güner, bu ödemeler karşılığında Haluk Levent’in imzasını taşıyan dolar cinsinden borç açıklamalı belgeler ile tutanaklar düzenlendiğini, uzun süre sonra ise borçların Türk Lirası karşılığı üzerinden peyderpey ödendiğini anlattı. Elinde imzalı belgeler bulunduğunu ve bunları soruşturma dosyasına sunduğunu söyledi.

Güner ayrıca Haluk Levent ile tanışma sürecini de anlattı. Güner, "Benim bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Ben de yaptığım yardımların görülmesini, duyulmasını çok istemiyordum. Levent ile görüşmeyi çok istememiştim. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Levent elinde bir çiçek buketiyle ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç para istemeye başladı" dedi.