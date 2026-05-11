Ahmet Akın hakkında soruşturma izni! Belediyeden açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin soruşturma izni verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını ve bu nedenle kamu zararı oluşmadığını açıkladı.

"BAŞKANIMIZIN HERHANGİ BİR TALİMATI, YAZILI EMRİ YA DA DAHLİ YOK"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca belediye başkanları, ihale yetkilisi veya harcama yetkilisi sıfatını taşımamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu işin nasıl yapılacağına ilişkin Belediye Başkanımızın herhangi bir talimatı, yazılı emri ya da dahli bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır."

"İDARİ İŞLEMLER GECİKMEKSİZİN TESİS EDİLDİ"

Sorumlular hakkında en ağır idari işlemler uygulandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Konunun öğrenilmesiyle birlikte gerekli idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Bu kapsamda, İlgili Daire Başkanı görevden alınmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış, Disiplin Kurulu tarafından en ağır disiplin cezalarından biri olan, "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilmiş ve cezai yönden gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosya Balıkesir Valiliği’ne intikal ettirilmiştir.

"KAMU YARARI VE ŞEFFAF YÖNETİM İLKESİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Balıkesir halkının emanet ettiği kaynakları, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri doğrultusunda yönetmeye devam edeceğimizi, kamu yararını her şartta ön planda tutacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır