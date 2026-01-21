Ahmet Minguzzi cinayetine dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Bütün Türkiye'yi yasa boğan ve tartışmaları gündemdeki yerini koruyan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine dair yeni bir gelişme yaşandı. Bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin cinayet anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

MİNGUZZİ CİNAYETİNE DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde cinayetten tutuklu bulunan Berkay Budak ve tahliye edilen Abdülkerim Özbağ'ın Kadıköy'deki bit pazarında Ahmet Minguzzi'yi aradıkları anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜLERDE CİNAYETİN HEMEN ÖNCESİ YER ALIYOR

Cinayetin hemen öncesine ait olan görüntülerde, Berkay Budak ve Abdülkerim Özbağ'ın pazardaki kalabalık içerisinde koşturduğu kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025'te Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki bit pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

İşlenen cinayetin 4 şüphelisi arasında yer alan 15 yaşındaki Berkay Budak, Minguzzi'yi beşi kalbinden olmak üzere 14 kez bıçaklandı. Ardından bıçak darbeleriyle yere düşen Minguzzi, 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelenerek devam eden şiddete maruz kaldı. 17 yaşındaki Ayberk Doğan, 14 yaşındaki Kerim Özbağ da şüpheliler arasındaydı.

Saldırıdan 15 gün sonra, 8 Şubat 2025'te Mattia'nın beyin ölümünün gerçekleşti ve yaşam mücadelesini kaybetti.