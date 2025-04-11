Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye gelen tehditler kan dondurdu! Avukatı paylaştı: “Emanetleri doldurduk"”

Evladını bir cinayette kaybeden Yasemin Minguzzi’ye yönelik tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir’in kamuoyuyla paylaştığı son mesajlarda, mezarlık adresi açıkça verilerek anneye ölüm tehdidinde bulunuldu. Ahlak sınırlarını aşan ifadelerin savcılık dosyasına ekleneceğini belirtildi.

"MEZARIN ADRESİNİ BİLİYORUZ, EMANETLERİ DOLDURDUK"

Yasemin Minguzzi’ye, Fransa hattına kayıtlı bir numaradan gelen mesajlar kamuoyunu bir kez daha sarstı. Gelen mesajlarda kendisini “Ademcan Özdemir” olarak tanıtan kişi, Yasemin Minguzzi’yi ve oğlunun mezarını hedef alan ölüm tehditleri savurdu. Mesajlarda “Mezarın adresini biliyoruz, emanetleri doldurduk, hazır bekleyin” ifadeleri yer aldı.

Mezarlık adresi verilerek yapılan ağır hakaret ve tehdit içerikli mesajların savcılığa sunulacağı belirtildi.

2 AYDIR TEHDİT MESAJLARI ALIYORDU

Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ailesine yönelik tehditler başlamıştı.

Yaklaşık iki aydır devam eden bu tehditlerle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.