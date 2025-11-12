HABER

Ahmet Özer'den Bahçeli açıklaması: "Türkiye'nin barışmasının zamanının geldiğini gösteriyor" İmamoğlu ile karşılaşmasını anlattı

Tahliye olan Ahmet Özer, bugün kameraların karşısına geçti. Buruk bir sevinç yaşadığını ifade eden Özer, Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özer, "İçeride bizimle bu anlamda bu empatiyi hiç beklemediğimiz genel başkanlar da kurdu. Sayın Devlet Bahçeli 'Ahmet Türk görevine dönmeli, Ahmet Özer de dışarıda olmalı' dedi. Bu demek ki Türkiye'nin barışmasının, kucaklaşmasının zamanının geldiğini gösteriyor" dedi. Özer ayrıca içeriden çıkarken İmamoğlu ile karşılaşmasını da anlattı.

Melih Kadir Yılmaz

Dün tahliye edilen Ahmet Özer, bugün Esenyurt İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Geçirdiği süreçte iki üzüntü yaşadığını ifade eden Özer, "Bir barış süreci başladı. Dışarıda olup da bu sürecin daha da başarılı olması, barışı kucaklayıp katkıda bulunmak isterken bunu içeriden ancak yazarak, çizerek yapmaya çalıştım" dedi.

Ahmet Özer den Bahçeli açıklaması: "Türkiye nin barışmasının zamanının geldiğini gösteriyor" İmamoğlu ile karşılaşmasını anlattı 1

Açıklamalarına devam eden Özer, "İkinci üzüntüm de ben, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, 4 bin çalışanımız gece gündüz demeden son sürat çalışırken ve biz Esenyurt'un makus tarihini yenmeye odaklanmışken bizim yolumuzun kesilip Esenyurt'u bu hizmetlerden mahrum bırakmalarından üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer den Bahçeli açıklaması: "Türkiye nin barışmasının zamanının geldiğini gösteriyor" İmamoğlu ile karşılaşmasını anlattı 2

Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Özgürlüğüme kavuştuysam bile buruk bir özgürlük yaşıyorum. Dostlarımız arkadaşlarımız hala içerde. Umuyorum Türkiye bir an önce demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işletir ve bu arkadaşlarımız bir an önce dışarı çıkar, tutuksuz yargılanırlar. Esas olan budur. Toplumun beklentisi de budur. İçinden geçtiğimiz barış sürecinin ruhu da bunu gerektiriyor. Bir taraftan toplumla barışacağız deyip öte taraftan bir partiye savaş açmanın operasyon yapmanın barış mantığına uymadığını ben burada yetkililere bildirmek istiyorum. Bu noktada sizi şaşırtacak bir şey söylemek istiyorum.

"EMPATİYİ HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ GENEL BAŞKANLAR DA KURDU"

İçeride bizimle bu anlamda bu empatiyi hiç beklemediğimiz genel başkanlar da kurdu. Sayın Devlet Bahçeli 'Ahmet Türk görevine dönmeli, Ahmet Özer de dışarıda olmalı' dedi. Bu demek ki Türkiye'nin barışmasının, kucaklaşmasının zamanının geldiğini gösteriyor. Bizim toplumla barışabilmemiz için öncelikle kendimizle barışmamız lazım"

ÖZER, İMAMOĞLU İLE KARŞILAŞMASINI ANLATTI

Çıkarken Ekrem İmamoğlu ile karşılaştıklarını da söyleyen Özer, "Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de ben o kadar mutlu ve sevinçli değilim başkanım dedim. Buradan çıkıyorum ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum dedim. ‘Olsun senin çıkman son derece önemli çünkü sen önce girmiştin senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu. Bütün arkadaşlara, dostlara selam söyle’ dedi" ifadelerini kullandı.

