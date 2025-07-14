Ahmet Özer için tahliye kararından ardından merak uyandırdı! Akıllarda aynı soru var: Kayyum dönemi sona mı eriyor?

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Özer adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AHMET ÖZER CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Soruşturmada bir sonraki duruşma 3 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan Özer, mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu için Silivri (Marmara) Cezaevi’nde kalmaya devam edecek.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDE KAYYUM DEVAM EDECEK Mİ?

Özer'in yerine kayyum atanmasına neden olan soruşturmadan tahliye kararı çıkması, Esenyurt Belediyesi’nde kayyum döneminin sona erip ermeyeceği sorusunu akıllara getirdi.

Halk TV'nin aktardığı bilgilere göre, davada henüz kesin bir karar çıkmadığı ve Özer hakkında beraat verilmediği için kayyum yönetimi devam edecek.

YERİNE KAYYUM OLARAK KAYMAKAM AKSOY ATANMIŞTI

Özer’in yerine Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Beyoğlu Kaymakamı olan Aksoy, önce İstanbul Vali Yardımcısı, ardından Esenyurt Belediye Başkanvekili olmuştu. Bir gecede iki kez terfi etmişti.